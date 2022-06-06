Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с послом Украины Андреем Мельником, пишет Bild. При этом глава МИД республики отметила, что продолжает поддерживать связь с украинским руководителем дипведомства Дмитрием Кулебой.
Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами, — заявили в немецком МИД.
Мельник, в свою очередь, негативно отреагировал на такое решение.
Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины, — сказал он.
Накануне немецкие пользователи Twitter призвали отправить в отставку Мельника. Волну негодования вызвало заявление дипломата о «позоре, который войдет в историю», в ответ на отказ Германии поставить Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder.
Известно, что Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.