Глава МИД Германии поставила на место украинского посла Глава МИД Германии отказалась проводить встречу с украинским послом Мельником

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с послом Украины Андреем Мельником, пишет Bild. При этом глава МИД республики отметила, что продолжает поддерживать связь с украинским руководителем дипведомства Дмитрием Кулебой.

Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами, — заявили в немецком МИД.

Мельник, в свою очередь, негативно отреагировал на такое решение.

Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины, — сказал он.

Накануне немецкие пользователи Twitter призвали отправить в отставку Мельника. Волну негодования вызвало заявление дипломата о «позоре, который войдет в историю», в ответ на отказ Германии поставить Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder.

Известно, что Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.