Глава МИД Германии посетила линию соприкосновения в Донбассе

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита на Украину побывала на линии соприкосновения в Донбассе, где провела около 40 минут. Министр посетила линию соприкосновения в каске и бронежилете, сообщает агентство DPA. Кроме того, командир украинской армии проинформировал министра иностранных дел ФРГ о текущей обстановке в регионе.

Я здесь, чтобы получить представление о том, что в центре Европы всё ещё есть война. И как срочно необходимо, чтобы мы пришли к разрешению конфликта, — сказала Бербок.

Ранее телеканал CNN назвал настоящую причину отмены встречи Бербок и украинского президента Владимира Зеленского. Переговоры не состоялись из-за нежелания Германии публично отказываться от российского газопровода «Северный поток — 2», а также из-за отказа со стороны ФРГ поставлять Украине оружие. Позднее в Киеве опровергли эту информацию.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).