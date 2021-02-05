Глава МИД Германии отреагировал на высылку из РФ европейских дипломатов

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал заявление в ответ на решение Москвы выслать из России группу европейских дипломатов. Он заявил, что планирует поднять этот вопрос в диалоге с представителями МИД других стран.

Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой... Мы всегда подчёркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений, — приводит слова Мааса РИА Новости.

Также он поддержал заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон планирует тесно консультироваться с союзниками в Европе при выстраивании отношений с Россией.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД России объявил о высылке из страны членов дипмиссий Польши, Германии и Швеции за их участие в несанкционированных протестных акциях 23 и 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Трое дипломатов работали в генконсульствах Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и в посольстве Германии в Москве.