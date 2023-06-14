Глава МИД Германии: мы заплатили тройную цену за российский газ

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Германия заплатила тройную цену за каждый кубометр российского газа, так как принесла в жертву национальную безопасность, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС. Как объяснила министр на пресс-конференции в Берлине, страна решила избавиться от зависимости от энергетических ресурсов из РФ.

Чтобы ее [безопасность] укрепить, нам как обществу нужно сплотиться перед лицом внешних угроз нашей свободе и внутренней уязвимости нашей страны. Поэтому мы решили покончить с зависимостью от энергоресурсов из России. Мы заплатили за каждый кубический метр российского газа двойную и тройную цену за счет нашей национальной безопасности, — сказала Бербок.

Она заверила, что власти Германии будут больше внимания уделять безопасности при закупках медикаментов, сырья и энергоресурсов.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что отказ Москвы и Киева от продления соглашения о поставках российского газа через украинскую территорию нанесет серьезный ущерб немецкой промышленности. Глава Минэка предположил, что немецким промышленникам придется сократить производственные мощности, если транзит российского газа прервется. По его словам, безопасного сценария при таком развитии событий не существует.