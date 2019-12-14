https://static.news.ru/photo/da2caa7a-1e92-11ea-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Хейко Маас Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что Берлин не получал от России просьбу об экстрадиции организатора взрывов в московском метро Зелимхана Хангошвили.

Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чём его подозревают. Всё это делается сейчас задним числом. Это звучит как оправдание, звучит странно, — цитирует Мааса ТАСС.

Однако российская сторона утверждает обратное. Президент России Владимир Путин говорит, что вопрос об экстрадиции Зелимхана Хангошвили поднимался несколько раз.

Организатор взрывов в московском метро был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. На следующий день немецкая прокуратура сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 49-летний гражданин России.

4 декабря 2019 года Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Германия объяснила это отсутствием содействия с их стороны в расследовании убийства. Россия отреагировала зеркально и объявила двоих сотрудников дипмиссии персонами нон грата, писал NEWS.ru.