В Германии озвучили сроки вступления Украины в ЕС Глава МИД Германии Бербок: Украина войдет в Евросоюз «в обозримом будущем»

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Украина вступит в Европейский союз в обозримом будущем, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит газета Bild. По словам главы внешнеполитического ведомства, предоставление Киеву членства в содружестве соответствует геополитическим интересам Германии.

Очевидно, что Украина будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Вступление Украины в ЕС отвечает нашим геополитическим интересам, — подчеркнула Бербок.

Бербок отметила, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. Кроме того, министр сообщила о планах увеличить объемы предоставляемой Киеву помощи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что финансовые проблемы государства не станут поводом для прекращения поддержки Украины. По его словам, Берлин сделает все, чтобы сохранить сплоченность в стране. Общий объем помощи Германии уже превысил €25 млрд, это сделало ФРГ вторым поставщиком вооружения на Украину после США.

В то же время жители Германии выступают против снабжения Киева вооружениями. Немцы собрались в центре Берлина на демонстрацию против поставок оружия Украине, граждане выступили за мирное урегулирование конфликта. Организаторы шествия заявили о 20 тысячах участников.