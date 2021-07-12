Глава МИД ФРГ выступила за стабильные отношения с Россией

Правительство Германии хочет стабильных отношений с Россией, у обеих сторон есть длинный список тем для обсуждения, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. На предстоящих переговорах в Москве она отметила важность обозначения позиции Берлина, сообщает ТАСС.

Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный, — сказала Бербок.

Среди важных двусторонних тем она назвала науку, культуру, торговлю, возобновляемые источники энергии и борьбу с климатом.

Перед переговорами в Москве Бербок посетит Киев. Глава МИД ФРГ планирует обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины, а также предложения по защите киберпространства.

Глава МИД России Сергей Лавров 18 января проведёт встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Это будет их первая очная встреча с момента её вступления в должность.

Ранее сообщалось, что Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.