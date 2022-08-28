Глава МИД ФРГ рассказала, как долго Германия будет поддерживать Украину Глава МИД ФРГ Бербок: Германия будет поддерживать Украину сколько нужно

Фото: Britta Pedersen/dpa//Global Look Press

Анналена Бербок

Берлин будет поддерживать Киев сколько нужно, сказала в интервью Bild am Sonntag Глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, Украина защищает не только себя, но и европейский «миропорядок и свободу».

Украина защищает и нашу свободу тоже, наш миропорядок, и мы будем поддерживать ее материально и военным путем до тех пор, пока это необходимо, — пообещала Бербок.

Она добавила, что в настоящее время Германия поставляет Украине тяжелое вооружение. Бербок отметила, что Киев хочет больше поддержки в этом вопросе и чтобы все проходило быстрее, однако ФРГ не располагает в большом количестве функционирующими, ультрасовременными системами, которые в первую очередь нужны в данный момент. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что военная промышленность сейчас производит оружие напрямую для Киева.

Кроме того, Бербок уточнила, что Берлин рассчитывает, новое вооружение «от друзей» может понадобиться Киеву уже следующим летом.

Недавно глава МИД ФРГ заявила, что осенью Украине необходимо поставить дополнительное оружие, а также призвала готовиться к тому, что конфликт не завершится в 2022 году. При этом Бербок признала нехватку оружия в запасах бундесвера, а министр обороны Кристина Ламбрехт говорила, что запасы и вовсе почти исчерпаны.