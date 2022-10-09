Глава МИД ФРГ призвала заморозить активы ряда иранских официальных лиц Глава МИД ФРГ Бербок призвала заморозить активы и запретить въезд в ЕС ряду официальных лиц Ирака

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала запретить въезд в ЕС некоторым иранским официальным лицам и заморозить их активы. В интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag она подчеркнула, что мера должна коснуться тех, кто «несет ответственность за применение жестокости» силами безопасности на антиправительственных протестах в Иране.

Мы обеспечим введение запрета со стороны ЕС на въезд для тех, кто несет ответственность за эти жестокие репрессии, а также заморозку их активов в ЕС, — заявила Бербок.

При этом глава МИД не назвала конкретных официальных лиц, организации или ведомства, которые подразумевала.

Бербок подчеркнула, что призывы людей на улицах Ирана к самоопределению «оглушительны». Политик пообещала населению республики, что солидарность не уменьшится, поскольку «тот, кто избивает женщин и девочек на улице, похищает людей, которые не хотят ничего, кроме свободной жизни, произвольно арестовывает их и приговаривает к смертной казни, находится на неправильной стороне истории».

Протесты в Исламской Республике Иран (ИРИ) охватили 16 из 31 провинции страны и как минимум 46 населенных пунктов, в которых продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности. В конце сентября в результате беспорядков число погибших в ИРИ превысило 40 человек, среди них и представители сил правопорядка из организации «Басидж».

Причиной протестов стала смерть 22-летней Махсы Амини. По мнению общественности, девушка была избита до смерти в отделении полиции из-за «неправильного» ношения хиджаба.