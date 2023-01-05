Глава МИД Франции заявила о готовящейся поставке танков Украине

Фото: U.S. Army

Глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи. В интервью телеканалу LCI она уточнила, что это было просьбой Украины и Франция оказывают свою поддержку в соответствии с потребностями Киева. Министр также не считает, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, сделают Париж соучастником украинского конфликта. Она не уточнила, в каких числах и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC.

Это знак нашей продолжающейся поддержки Украине, которая была усилена минувшей осенью. <...> Мы решили усилить нашу гражданскую, дипломатическую, гуманитарную, но также и военную поддержку, чтобы помочь Украине обороняться, — заявила она.

Макрон ранее провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил текущую ситуацию в стране. В ходе разговора французский лидер пообещал передать Украине колесные танки AMX-10 RC.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять танки Украине. Он назвал три причины, которые препятствуют поставкам Киеву бронетехники. Отказ от поставок БМП Marder и танков Leopard, считает Шольц, позволит предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. К тому же, отметил политик, Берлин поддерживает Украину в меру своих возможностей и «никаких односторонних действий» со стороны Германии не будет, предупредил канцлер ФРГ.

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер ранее заявил, что армия ФРГ ослабевает в результате поставок оружия на Украину из резерва Вооруженных сил Германии. По его словам, на положение немецких ВС негативно влияет каждая поставка вооружений, войска таким образом «каннибализируются».