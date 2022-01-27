Глава МИД Франции заявил о готовности ввести санкции против «СП — 2»

В случае вторжения российских войск на Украину, страны Евросоюза введут санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе эфира радио RTL. Дипломат призвал стороны продолжать диалог.

Это также подразумевает, например, блокировку газопровода «Северный поток — 2», — ответил министр на вопрос ведущего о санкциях.

По его словам, это только одна из контрмер, «призванных показать России, что военный конфликт на Украине несёт для неё серьёзные риски».

Дипломат признал, что странам Запада необходимо продолжать диалог с официальной Москвой.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сравнил введение санкций против «Северного потока — 2» с крайне необдуманным поступком для западных партнёров. По его словам, Москва рассчитывает на то, что западные партнёры не будут политизировать энергосотрудничество и не станут сами себе «стрелять в ногу».

Германия также сообщила о готовности включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину, сообщила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер тажке заявил, что остановки «Северного потока — 2» как санкции против России в случае «вторжения» на Украину окажется слишком мало.