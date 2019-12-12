https://static.news.ru/photo/db831502-8af5-11e9-9ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Москвы представляют угрозу для государств Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что это очевидный факт.

Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности, — сообщил глава МИДа республики на слушаниях в Сенате.

Ле Дриан также отметил, что Россия может представлять опасность для стран-соседей. По его мнению, об этом свидетельствует кризис на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не рассматривают Россию в качестве врага и видят различия между сегодняшней страной и СССР, однако политику в отношении Украины считают «самоуверенной», писал NEWS.ru.