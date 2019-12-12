Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Москвы представляют угрозу для государств Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что это очевидный факт.
Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности, — сообщил глава МИДа республики на слушаниях в Сенате.
— CCI France (@ccifrance)
#International: @GoguetPierre, président @ccifrance, est aux côtés de @JY_LeDrianet @JBLemoyneà l’occasion du conseil stratégique de l’ #export. Avec @clecourtier @businessfrance, ils présentent les 1ères réalisations de la #TeamFranceExport. @CCI_inter @Regionsdefrance pic.twitter.com/lOnM2gluPe December 12, 2019
Ле Дриан также отметил, что Россия может представлять опасность для стран-соседей. По его мнению, об этом свидетельствует кризис на Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не рассматривают Россию в качестве врага и видят различия между сегодняшней страной и СССР, однако политику в отношении Украины считают «самоуверенной», писал NEWS.ru.
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