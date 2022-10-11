Глава МИД Франции выступила против изоляции России Глава МИД Франции Колонна выступила за диалог с Россией

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Катрин Колонна

Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России, заявила телеканалу BFMTV глава МИД Франции Катрин Колонна. По ее словам, изоляция РФ была бы худшей политикой, так как Россия будет соседом Франции и по окончании конфликта.

Важно иметь канал связи [с Россией], — заявила она.

Министр добавила, что сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, ситуация вокруг которой не должна оставаться без внимания. Тем не менее она подчеркнула, что Франция продолжит поставлять оружие Украине.

Между тем бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что при организации взрыва на Крымском мосту Киев рассчитывал спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения в конфликт стран Запада. Дипломат добавил, что глава Украины Владимир Зеленский не может добиться военных успехов без помощи США, и назвал «умеренными» ответные действия президента России Владимира Путина.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.





