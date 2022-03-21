Глава МИД Франции призвал не допустить мирового продовольственного кризиса

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Евросоюз и его партнёров, включая некоммерческие организации, рассмотреть вопрос продовольственной безопасности, чтобы не допустить крупного мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, сегодняшняя ситуация «завтра приведёт к риску голода».

Не санкции приводят к большой дисфункции системы мировой продовольственной безопасности. <...> Потому что нет никаких продовольственных санкций, — сказал Ле Дриан.

Ранее The Guardian заявила, что в связи с ситуацией на Украине в мире наблюдается стремительный рост цен на продовольствие, сравнимый с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. По данным издания, прекращение импорта из России и Украины способно усугубить положение и привести к голоду в ряде мировых регионов, особо тяжёлые последствия ждут тех, кто и сейчас может с трудом прокормить свои семьи.

Продовольственный кризис также обусловлен и природными факторами: Канада, являющаяся одним из лидеров по поставке зерна, в прошлом году столкнулась с засухой и жарой. Те же проблемы накрыли и страны в Латинской Америке и США, которые столкнулись с огромным числом лесных пожаров и другими катаклизмами. В Австралии наблюдаются наводнения, которые также негативно скажутся на сельском хозяйстве.