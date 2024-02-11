Глава МИД Франции призвал ЕС потратиться на оборону от «российской угрозы" Сежюрне призвал ЕС увеличить расходы на оборону на фоне "российского вторжения"

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Франция призывает государства Евросоюза значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы российского вторжения, заявил в интервью изданию Ouest France министр иностранных дел страны Стефан Сежурне. Он напомнил, что Париж ранее принял решение удвоить финансирование военных программ.

В нынешнем геополитическом контексте мы заинтересованы в том, чтобы задавать себе правильные вопросы. Иметь военные бюджеты, которые позволят нам справиться с угрозой. Организовать нашу европейскую оборону более согласованным образом, - сказал Сежурне.

Дипломат подчеркнул необходимость для 27 стран-участниц Евросоюза урегулировать большое количество вопросов, включая общий парк военной техники и улучшение взаимодействия между военнослужащими из разных стран. Он также указал на важность "военной интеграции" на промышленном и операционном уровнях.

Сежурне также заявил, что конфликт на Украине идет на пользу военному сотрудничеству в ЕС, позволяя делать вещи, "которые раньше казались невозможными". В качестве примера он привел повышение операционного взаимодействия при совместных поставках вооружения Киеву.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна является рекордсменом по объему направленной Украине помощи в процентах от ВВП. По его словам, большая часть средств поступает Киеву через Европейский фонд мира, являющийся де-факто «оборонным бюджетом Евросоюза».