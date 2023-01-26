Глава МИД Франции прибыла в Одессу

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Катрин Колонна

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила в Twitter, что прибыла в Одессу. По ее словам, визит должен стать символом поддержки суверенитета Украины со стороны Парижа.

Я в Одессе, чтобы подчеркнуть поддержку, которую Франция оказывает суверенитету Украины, — написала Колонна.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал безумием намерение США и Германии направить Киеву танки. По его мнению, таким образом Запад провоцирует начало третьей мировой войны, несмотря на то, что миру необходимо «выбираться из этого безумия».

До этого Филиппо заявил, что Париж намерен передать Киеву €100 млн в то время, когда сама Франция испытывает финансовые трудности и стране не хватает средств на пенсии и больницы. Он также отмечал, что просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить из Франции танки Leclerc напоминает «позорный цирк». По мнению Филиппо, украинское руководство воспринимает французов в качестве своих «приспешников».