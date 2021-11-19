Глава МИД Франции назвал Лукашенко диктатором

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Monde назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «диктатором» и обвинил его в «захвате заложников» на фоне ситуации на польско-белорусской границе. Глава французского МИД считает, что российский лидер Владимир Путин должен обратиться к Лукашенко и призвать его прекратить гнусную и преступную инициативу.

Ле Дриан не стал комментировать сообщения о связи РФ с ситуацией на польско-белорусской границе. Он лишь указал на то, у Москвы и Минска довольно «тесные отношения».

Путин должен иметь возможность обратиться к Лукашенко, чтобы тот прекратил гнусную и преступную инициативу. Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захваты самолёта, подавлял население, украл выборы. Это диктатор, — сказал Ле Дриан.

Он также призвал проявить твёрдость и солидарность с европейскими странами, которые стали «жертвами манипуляций». Ле Дриан полагает, что из-за сложившейся ситуации следует ввести новые санкции против Минска.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. В ночь на 17 ноября небольшие группы беженцев несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы. Она считает, что речь идёт о европейской проблеме, а ФРГ не будет решать её в одиночку.