Глава МИД Франции: Европа ждёт от Турции реальных действий

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Тех примирительных заявлений, которые в последние дни делает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, недостаточно, Европе нужны реальные действия. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его мнению, турецким властям надлежит не ограничиваться словами, а предпринять реальные действия, которые позволят улучшить ситуацию в ряде регионов мира.

Среди таких действий он указал, что Турция не должна принимать столь активное участие в Нагорном Карабахе.

Министр также отметил, что у Евросоюза и Турции много разногласий.

Европейский союз заявил в октябре, что проведёт проверку Турции по ряду позиций в ходе саммита, который пройдёт в декабре, то есть через несколько дней. Именно там мы и дадим оценку происходящему, — сказал Ле Дриан, выступая в эфире французского новостного телеканала LCI.

Ранее Ле Дриан подверг осуждению оскорбления руководства Турции в адрес президента европейской страны Эммануэля Макрона и «клеветническую пропаганду» против Парижа. Эрдоган посоветовал коллеге из Пятой республики «лечить психику» после идеи Макрона о «просвещённом исламе».

Как писал NEWS.ru, накануне глава французского МИД заявил, что на странах Минской группы — Франции, России и США — лежит большая ответственность за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что именно этим странам Организация Объединённых Наций поручила следить за соблюдением обязательств, которые взяли на себя стороны конфликта. Всё это требует придерживаться «сбалансированной позиции», считает глава французского внешнеполитического ведомства.