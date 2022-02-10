Глава МИД Финляндии высказался о предложениях России по безопасности

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, говоря о российских предложениях по гарантиям безопасности, отметил важность поддержания диалога по европейской архитектуре безопасности. По его мнению, необходимо принимать решения, учитывающие интересы всех сторон, сообщает РИА Новости.

Хаависто считает, что основные принципы европейской безопасности не должны быть поставлены под угрозу.

В особенности речь идёт о том, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решения об обеспечении собственной безопасности. Мысль о сферах интересов в европейском контексте является неприемлемой и утратившей свою актуальность, — сказал глава МИД Финляндии.

Он напомнил, что Россия выразила свои опасения, но она не единственная, кого волнует текущая обстановка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы. Однако окончательно они будут сформулированы, когда это посчитает необходимым Владимир Путин.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия ведёт переговоры по разным линиям по гарантиям безопасности и анализирует предложения Вашингтона по этому вопросу. Он отметил, что Россия серьёзно восприняла ряд встречных предложений США. От готовности Вашингтона обсуждать нерасширение НАТО зависит всё остальное в этом вопросе.