Глава МИД Финляндии собирается обсудить с Лавровым отравление Навального

https://static.news.ru/photo/791a4fe8-6e01-11eb-a17b-96000091f725_660.jpg Пекка Хаависто Фото: Thomas Trutschel via www.imago-i

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым «сложные вопросы», в том числе отравление и последующий арест политика Алексея Навального.

В ходе предыдущих встреч и бесед с министром Лавровым я поднимал и сложные вопросы, такие как права человека, дело Навального, санкции и так далее. Эти вопросы обсуждались, и это нормально для международной дипломатии. В этом случае я также буду поднимать сложные вопросы, которые привели к санкциям и ограничительным мерам в отношениях между ЕС и Россией, — рассказал он.

По его словам, полезно будет обсудить «фундамент», на котором основаны санкции против РФ и определить, был ли достигнут прогресс в этом вопросе. Он отметил, что произошедшее с Навальным, присоединение Крыма к РФ и война на востоке Украины отражаются на отношениях Хельсинки и Москвы. Он отметил, что финские власти рассматривают отравление Навального как нарушение конвенций о запрете химического оружия и требуют от России начать расследование. Кроме того, там сожалеют о решении назначить оппозиционеру реальный срок вместо условного.

Господин Лавров очень опытный и профессиональный дипломат, так что я исхожу из того, что эти сложные вопросы будут обсуждены в нормальной — может быть, накалённой, а может быть, и нет, это всё зависит от ситуации — атмосфере, — подчеркнул дипломат.

Он выразил надежду на интересное обсуждение, но отметил, что фон, созданный после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, «далёк от идеального».

Как мы все знаем, в ходе его визита возникла некоторая напряжённость, а высылка трёх европейских дипломатов была воспринята как недружественный шаг в отношении высокопоставленного гостя, находящегося с визитом в Москве. Мы сожалеем, что атмосфера далека от идеала, но, разумеется, мы являемся соседями, так что я рассчитываю, что удастся обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня в нормальной дипломатической атмосфере, — добавил Хаависто.

Он рассказал, что собирается обсудить с главой МИД РФ вопросы приграничного сотрудничества, работы в Арктике, климат и экологию, а также борьбу с COVID-19. Также в ходе визита в Санкт-Петербург он собирается встретиться с местными властями, представителями НКО и работающими в России финскими предпринимателями, передаёт «Интерфакс».

Хаависто приедет в Северную столицу РФ 15 февраля и в этот же день встретится с Лавровым.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.