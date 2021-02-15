Глава МИД Финляндии планирует обсудить с Лавровым ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/4d113876-6f78-11eb-8a60-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Пекка Хаависто Фото: Markku Ulander/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что намерен в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднять вопрос о ситуации с отравлением и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.

В последнее время у нас были поводы для озабоченности: отравление Алексея Навального с использованием химического оружия, полученное им наказание в виде лишения свободы, также действия российских властей во время демонстраций, акций протеста. Наверное, об этом сегодня тоже будем говорить, — заявил он перед началом переговоров с Лавровым, пишет ТАСС.

Хаависто отметил, что министры также обсудят программу председательства России в Арктическом совете, а также вопросы о пограничном контроле на фоне пандемии.

Для нас очень важны отношения между Евросоюзом и Россией. Как Финляндия, так и весь Евросоюз являются соседом РФ, поэтому в интересах обеих сторон — чтобы мы хорошо ладили между собой, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Финляндии отметил важность сохранения диалога с РФ. Кроме того, дипломат добавил, что в Хельсинки готовы предоставить нейтральную площадку для встречи лидеров РФ и Соединённых Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена.