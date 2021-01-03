Глава МИД Эстонии: Таллин не ожидает изменений в отношениях с Москвой

https://static.news.ru/photo/d29a2b32-4de1-11eb-9283-fa163e074e61_660.jpg Урмас Рейнсалу Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что в 2021 году в отношениях Москвы и Таллина вырастет «фон непредсказуемости». При этом он отметил, что в целом власти страны не ожидают изменений в отношениях с восточным соседом.

На вопрос, будет ли в этом году виден какой-то поворот в наших отношениях, ответ отрицательный, — сказал министр в интервью радиостанции Kuku.

Рейнсалу напомнил, что в 2021 году в РФ состоятся выборы в Государственную думу. По словам главы эстонского МИД, опросы указывают, что российской правящей партии предстоит серьёзная конкуренция с другими политическими силами.

Это не значит, что действующей российской власти автоматически что-то угрожает, но это знак, что у власти есть проблемы с легитимностью. И, конечно, мы будем пристально за этим наблюдать, — подчеркнул министр.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас выступил с заявлением о границе с РФ. Он сказал, что граница до сих пор регламентируется Тартуским миром, подписанным 2 февраля 1920 года, из чего следует, что Эстонии принадлежит часть Псковской области. Как писал NEWS.ru, высказывание Пыллуааса оценил историк Владимир Шаповалов. Он отметил, что принадлежность данной территории России подтверждена международным правом и на ней живут россияне. Кроме того, исторические и юридические основания для претензий Эстонии отсутствуют, поэтому «апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», указал специалист.