Глава МИД Эстонии раскритиковал предложение присоединить страну к России

https://static.news.ru/photo/c6f0256e-537e-11eb-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MADIS VELTMAN/Global Look Press

Депутаты от оппозиционной партии Реформ, предложившие вынести на референдум вопрос о присоединении Эстонии к России, дискредитируют эстонское государство и правительство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

В свете новой информации я убеждён, что предложение Реформистской партии голосовать о вхождении Эстонии в состав России не было случайным. Идея этого предложения была ясна: дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха, — цитирует РИА Новости Рейнсалу.

Он также обратил внимание на другие предложения реформистов, которые, по его мнению, являются чувствительными для эстонского государства — о выходе страны из НАТО и инициировании реконструкции Советского союза, а также о запрете обучения на эстонском языке.

Подведём итог: в данном контексте, к сожалению, это систематическая информационная операция по дискредитации государства по наиболее чувствительным для нас вопросам с точки зрения политики безопасности, — отметил политик.

Ранее представители оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили вынести на референдум вопрос о присоединении к РФ. Он звучит так: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Позже депутат Круузе объяснил, что задал такой неподобающий вопрос, чтобы показать абсурдность предстоящего референдума о браке. Он пояснил, что впоследствии отозвал свой вопрос о присоединении к России.

Парламент Эстонии в декабре 2020 года поддержал законопроект о проведении референдума на тему, является ли брак союзом мужчины и женщины. Проведение плебисцита было инициировано EKRE и поддержано остальными вошедшими в правящий союз политическими организациями. Им противостоят оппозиционные партии, в том числе Партия реформ. По их мнению, положение в Конституции о браке как союзе мужчины и женщины может расколоть общество и нарушить права сексуальных меньшинств.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что что в 2021 году в отношениях Москвы и Таллина вырастет «фон непредсказуемости». При этом он отметил, что в целом власти страны не ожидают изменений в отношениях с восточным соседом.