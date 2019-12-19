https://static.news.ru/photo/36bc2ee6-229e-11ea-8bac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jakub Dospiva/CTK/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что необходимо «налить чистого вина» в отношения с Россией. По его словам, сейчас они слишком обременены темой памятников.

Он отметил, что планирует обсудить это с послом РФ в республике. Встреча дипломатов пройдёт в начале января, передаёт РИА Новости.

В отношения Чехии и России необходимо «налить чистого вина». В данный момент они обременены вопросами, которые принадлежат историкам, но никак не политикам, — подчеркнул он.

Политик добавил, что Прага не поднимает вопрос о памятниках чехословацким легионерам, которые расположены на российской территории.

Мы хотим, чтобы такие вопросы поднимались и обсуждались на заседаниях Чешско-российского форума историков, который и был создан для этих целей. Чтобы об этом шли дискуссии специалистов. А политикам пусть принадлежат дебаты о современности и будущем, — добавил он.

При этом Петршичек выступил с осуждением некоторых грубых слов старосты района Прага-Ржепорыйе Павла Новотнего в адрес представителей РФ. Он уверен, что властям обеих стран не следует вносить в общественное пространство недопустимые слова и ненависть.

Ранее, как писал NEWS.ru, МИД РФ выпустил специальное заявление по поводу принятого в Чехии закона, признающего 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году. Ведомство посчитало, что это решение идёт вразрез с российско-чешским Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве.