Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу виз для россиян

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Политик увязал это решение с событиями на Украине, сообщает информационное агентство CTK.

Приостановка выдачи [шенгенских] виз гражданам РФ государствами — членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкций. В период специальной военной операции РФ на Украине «не может быть и речи об обычном туризме для россиян, — заявил Липавский.

По словам Липовского, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.

Предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.