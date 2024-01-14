Глава МИД Британии вступился за Израиль МИД Британии: Израиль не должен нести ответственность за действия в секторе Газа

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Израиль не должен нести ответственность за геноцид населения сектора Газа, в котором его обвиняют, заявил глава Министерства иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, чьи слова цитирует Sky News. Так руководитель внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, согласен ли он с мнением Южно-Африканской Республики, что еврейское государство должно предстать перед Международным судом ООН.

Нет, абсолютно не согласен, — сказал Кэмерон.

Власти ЮАР в конце ноября обратились в суд ООН, обвиняя Израиль в геноциде населения Газы. ЮАР также обвинила Тель-Авив в том, что он потворствует тем, кто занимается подстрекательством к этим преступлениям. В МИД Израиля назвали обвинения необоснованными и не имеющими юридической силы.

Израиль и ЮАР подписали и ратифицировали конвенцию ООН о предупреждении и наказании за преступления геноцида. Это дает право одной стране пожаловаться на другую, даже если они не сталкиваются напрямую с последствиями этих преступлений.

12 января постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Организация Объединенных Наций должна ответить перед гаагским судом за соучастие в выкапывание террористических туннелей в секторе Газа. По его словам, процесс в международном суде демонстрирует, что организация и ее институты «стали оружием на службе террористов».