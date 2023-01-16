Глава МИД Британии прокомментировал появление в санкционном списке РФ Глава МИД Британии Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции России

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Джеймс Клеверли

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал в Twitter, что «счастлив попасть под санкции российского правительства», если это является «ценой за поддержку свободы Украины». Клеверли оказался в стоп-листе на в субботу 14 января, вместе с другими 35 членами кабинетам министаров Британии, представителей силовых ведомств и журналистов.

Я попал под санкции российского правительства. Хорошо. Если это цена за поддержку свободы Украины, тогда я счастлив попасть под санкции, — написал Клеверли в Twitter.

Ранее Клеверли заявлял, что во внешнеполитическом ведомстве Британии обеспокоены намерением России передать Ирану сложные в техническом плане военные компоненты, предоставив режиму возможность увеличить свой военный потенциал. В Лондоне считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности.

16 января в Евросоюзе сообщали, что в рамках десятого пакета санкций обсуждается введение ограничений в отношении патриарха Кирилла, корпорации «Росатом», экспорта алмазов, а также предполагает снижение потолка цен на нефть из России.