В Британии заявили, что в конфликте на Украине время не на стороне Путина Кэмерон: в конфликте на Украине время остается на стороне Запада

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Дэвид Кэмерон

Западным политикам и журналистам пора отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине, заявил в интервью The Sunday Times глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. По его мнению, время точно не на стороне России.

Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина, — подчеркнул министр.

Ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, что Украину в ближайшие три месяца ждет самое масштабное и сложное наступление России с начала конфликта. Страна сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением, пояснил специалист: ресурсы ВСУ истощены, а Запад оказывает лишь мизерную помощь.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди до этого отметила, что Харьковская, Николаевская и Одесская области должны перейти под контроль России. По ее мнению, это очевидно практически всем, однако Запад мешает переговорам, результатом которых станут территориальные уступки со стороны Киева. Ковитиди считает, что чем дольше на Украине будет происходить «политический и экономический бардак», тем больше вырастет площадь территорий, «желающих жить в России».