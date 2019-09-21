https://static.news.ru/photo/29fcfc9a-dd4c-11e9-94b7-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство после выхода из Евросоюза будет вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека.

Мы усилим наше санкционное законодательство, чтобы привлекать к ответственности тех, кто серьёзным образом нарушает права человека, — говорится в его статье, которую опубликовал The Sunday Telegraph.

По его мнению, эти меры позволят Британии распространить ответственность на тех, кто в своих странах безнаказанно преследует журналистов и правозащитников.

Как сообщал News.ru ранее, источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр страны Борис Джонсон не собирается исполнять закон, согласно которому выход Великобритании из Евросоюза без сделки невозможен.