Глава МИД Британии раскритиковала слова Джонсона о Путине и женщинах

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс

Глава британского МИД Лиз Трасс раскритиковала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предположившего, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин был другого пола. В интервью газете Journal du Dimanche она отметила, что женщины способны «творить зло» наравне с мужчинами.

Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины, — сказала Трасс.

Она также напомнила, что Маргарет Тэтчер развязала войну с Аргентиной. Ранее этот же пример приводил российский лидер.

После саммита G7 29 июня Джонсон заявил, что Путин — «пример токсичной маскулинности» в вопросе Украины. Кроме того, он предположил, что если бы Россией управляла женщина, вооруженного конфликта между Киевом и Москвой удалось бы избежать.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил, что премьер-министр Британии «позорит» НАТО. Конфликта удалось избежать благодаря американскому лидеру Джо Байдену, похлопавшему Джонсона по плечу и призвавшего не воспринимать «укол» всерьез.