Глава МИД Австрии заявил о единстве Евросоюза в вопросе санкций Глава МИД Австрии исключил возможность корректировки черных списков для россиян

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Александер Шалленберг

Евросоюз остается единым в вопросе санкций, никто из россиян, попавших в черные списки, не будет из них исключен, заявил в интервью газете Wiener Zeitung глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По его словам, вопрос единства остается крайне важным в нынешний «переломный момент».

Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка, — сказал Шалленберг.

Ранее сообщалось, что австрийские власти задумались над отменой антироссийских санкций из-за резкого повышения стоимости жизни в стране. Отмечается, что австрийцы в большинстве отказываются от поддержки санкционного режима в отношении Москвы. Предполагается, что зимой это явление может усилиться.

В конце августа в некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВтч. Так, в Австрии она составила €707,23 за МВтч.