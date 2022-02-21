Глава МИД Австрии выступил против превентивных санкций в отношении РФ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против введения санкций против РФ «заранее». Об этом он заявил на саммите глав МИД ЕС в Брюсселе. Министр назвал происходящее в Донбассе «дезинформационной кампанией», которая не даёт оснований для выводов о военной агрессии России, передаёт РИА Новости.

Санкции — это реакция, своего рода наказание, их нельзя и не следует вводить заранее. <...> Я считаю правильным подход не оглашать заранее детально, как будет выглядеть этот санкционный пакет, — сказал Шалленберг.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что члены Евросоюза завершили работу над санкциями против России. По его словам, в критической ситуации состоится экстренная встреча глав МИД, где будет представлен новый пакет ограничений. В то же время он отметил, что ЕС приветствует все дипломатические инструменты для урегулирования ситуации на Украине.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае её вторжения на Украину. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков».