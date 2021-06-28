Глава МИД Австрии оценил шансы одобрения «Спутника V»

Одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на национальном уровне не ускорило бы её применение в Австрии, так как необходимо решение европейского регулятора EMA. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Его слова приводит РИА Новости.

Шалленберг отметил, что рано или поздно власти Австрии должны принять тот факт, что у людей в разных странах есть разные вакцины.

Если мы хотим восстановить свободу передвижения людей, то мой подход — это пока не позиция правительства, но мы над этим работаем — заключается в том, что любой человек, который привился или имеет антитела, должен получить свободу передвижения, — подчеркнул глава МИД Австрии.

«Спутник V» зарегистрировали в 68 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Германии отказались признавать привитыми от коронавирусной инфекции граждан, которые прошли вакцинацию при помощи российского препарата «Спутник V». Дело в том, что препарат ещё не получил допуск к использованию на территории Евросоюза.