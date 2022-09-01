Глава МАГАТЭ рассказал об увиденном на Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что увидел «ключевые вещи» на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Миссии МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости. По его словам, он увидел «ключевые вещи», которые хотел увидеть.

Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел, — сказал Гросси.

Представитель госкорпорации «Росатом» показал делегатам МАГАТЭ ЗАЭС и продемонстрировал последствия обстрела станции. Жители Энергодара, в свою очередь, передали главе МАГАТЭ обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами - тот пообещал, что их призыв будет услышан.

При этом Гросси не исключил, что его команда пообщается с жителями Энергодара. Более того, он пообещал, что на Запорожской АЭС останутся представители МАГАТЭ.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссии международного агентства покажут не только саму ЗАЭС, но и пострадавшую от артобстрелов украинских БПЛА инфраструктуру города. По словам Балицкого, делегация МАГАТЭ останется на ЗАЭС до 3 сентября. Сегодня сотрудников агентства ознакомят с рабочим залом станции, а после отведут на реакторы.

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что власти региона готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии.