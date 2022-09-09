Глава МАГАТЭ призвал срочно прекратить обстрелы Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси призвал срочно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции. Ранее агентство выпустило доклад по итогам посещения объекта, где также призвало остановить атаки с любой из сторон, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго обеспечить электроснабжение Энеогодара и станции, — сказал Гросси.

Гросси в очередной раз выступил с предложением о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Главная цель инициативы — заключить соглашение о неприкосновенности станции. Глава агентства ранее отмечал, что связался с обеими сторонами. По его словам, трехсторонняя встреча состоится максимум в течение двух недель.

При этом член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов не исключил консервации станции. Он перечислил четыре основных варианта дальнейшей работы ЗАЭС: полная остановка, холодная заморозка, либо станция продолжит работу в текущем режиме или предполагается иной вариант развития событий.