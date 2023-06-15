Глава МАГАТЭ прибыл на территорию Запорожской области

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Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской области, контролируемой Россией, сообщил РИА Новости источник. Детали поездки пока не раскрывались.

В настоящее время кортеж с Гросси прибыл на территорию Запорожской области, контролируемую правительством России, — сообщил собеседник агентства.

14 июня агентство Reuters сообщило, что Гросси отложил поездку на Запорожскую атомную станцию. Источники агентства рассказали, что Гросси не захотел ехать на ЗАЭС из соображений безопасности. Когда именно глава МАГАТЭ планирует посетить станцию, не сообщалось.

До этого Гросси сообщил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Руководитель агентства добавил, что в рамках поездки также представит план ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС и посетит Запорожскую АЭС. Дипломатический источник Reuters уточнил, что встреча может быть отложена на несколько часов.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергетике сообщили, что ЗАЭС продолжает забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. Также в международном агентстве отметили падение уровня воды в водохранилище у Запорожской ТЭС, опустившегося с 17 метров до 11,27 метра.