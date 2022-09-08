Глава МАГАТЭ пояснил свое предложение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС Глава МАГАТЭ сообщил об идее заключить соглашение по защите ЗАЭС от атак

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с предложением о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает РИА Новости. Его главная цель — заключить соглашение о неприкосновенности станции.

Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически <...> неприкосновенности станции, — сообщил Гросси.

Глава агентства отметил, что связался с обеими сторонами и предположил, что трехсторонняя встреча состоится максимум в течение двух недель.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что намерен встретиться с главой МАГАТЭ. На встрече планируется обсуждение вопроса о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.