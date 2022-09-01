Глава МАГАТЭ покинул ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает РИА Новости. По итогам визита на объект он заявил, что делегация собрала достаточно полезной информации.

Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел, — сказал Гросси.

Представитель госкорпорации «Росатом» показал делегатам ЗАЭС и продемонстрировал последствия обстрела станции. Жители Энергодара, в свою очередь, передали главе МАГАТЭ обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами - тот пообещал, что их призыв будет услышан. Более того, он сообщил, что на объекте останутся представители миссии.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на объект делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.