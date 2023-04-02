Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в ближайшие дни МИД Италии: глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Москву в ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на МИД Италии. В ходе телефонного разговора Гросси и министр иностранных дел страны Антонио Таяни обсудили конфликт на Украине, особенно ситуацию с Запорожской АЭС.

Гросси предоставил «актуализированную информацию о возможности создания вокруг станции особой свободной зоны, подлежащей международной защите», сообщает министерство.

Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает этот подход, включая предстоящую миссию Гросси в Москву, — говорится в заявлении МИД.

Гросси во время визита на станцию ранее заявил, что в МАГАТЭ начали разрабатывать новую концепцию для защиты ЗАЭС. Он подчеркнул, что эксперты Международного агентства по атомной энергии ранее концентрировались на возможности создания зоны безопасности вокруг АЭС, однако сейчас концепция изменилась. Организация планирует найти способы защиты самой станции. Гросси призвал принять меры для спасения ЗАЭС от атак.

Глава МАГАТЭ прибыл в Энергодар на территорию Запорожской атомной станции. Его сопровождают руководство АЭС и технический персонал. В составе делегации МАГАТЭ присутствуют специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей Международного агентства по атомной энергии останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси.