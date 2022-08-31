Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: цель миссии на ЗАЭС – предотвращение ядерной аварии

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Целью миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии, заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. В ее состав входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.

Делегация пробудет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября. Член главсовета ВГА региона Владимир Рогов заявил, что власти готовы обеспечить экспертам МАГАТЭ безопасность на фоне усиления обстрелов ВСУ, необходимы опыт для этого есть.