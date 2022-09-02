Глава МАГАТЭ: физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно, отметил он. Гросси добавил, что обеспокоенность за безопасность АЭС сохранится минимум до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, передает ТАСС.

Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно, — заявил он.

По словам главы МАГАТЭ, экспертами был проведен осмотр аварийных систем, дизельных генераторов, блочных щитов энергоблоков АЭС и прочих элементов на объекте. Гросси подчеркнул, что безопасность Запорожской АЭС не должна нарушаться и МАГАТЭ рассчитывает внедрить механизм ее обеспечения.

Он добавил, что ряд сотрудников МАГАТЭ останутся на объекте до 4 или 5 сентября для оценки ситуации. Они сформулируют ряд вопросов и первых данных, дадут предварительную оценку ситуации и по результатам работы подготовят доклад.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александра Волги, на ЗАЭС осталось 13 представителей МАГАТЭ.

Ранее Волга заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли три удара по Энергодару во время визита делегации на АЭС. По его словам, снаряды угодили в детский парк, музыкальную школу и парковую зону в центре города.