Глава ЛНР заявил об освобождении трети Северодонецка

Фото Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о взятии трети Северодонецка. Бои, по его словам, идут в городской застройке и наступление проходит не так быстро, как хотелось бы, пишет ТАСС.

Можно уже говорить, что треть города под нашим контролем, — сказал глава республики.

Пасечник отметил, что силы ЛНР в первую очередь стараются сохранить инфраструктуру города, тогда как украинская сторона ставит противоположные цели, «потому что их тактика — прикрываться мирным населением», и она активно используется в Северодонецке с начала спецоперации.

По словам главы ЛНР, основной задачей сил республики на данный момент является освобождение Северодонецка и Лисичанска.

Сейчас наша основная задача — освободить Северодонецк и Лисичанск. На этих направлениях, по данным военных, группировка украинских войск насчитывает порядка 10 тысяч человек, — пояснил Пасечник.

Силы ЛНР ведут наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска с начала марта. Взятие городов осложняется тем, что ВСУ организовали в них глубокоэшелонированную оборону. Также там расположены несколько крупных химических предприятий.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что армия России не так быстро продвигается вглубь Украины, так как численность бойцов ВСУ растет, в то время как количество российских бойцов не изменяется в большую сторону. Он подчеркнул, что спецоперация идет по плану, и призвал не форсировать события.