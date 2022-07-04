Глава ЛНР заявил о назначении главы Северодонецка

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Глава ЛНР Леонид Пасечник

Глава администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики уже назначен, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, идет поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.

Буквально в субботу мной был уже подписан указ о создании администрации Северодонецка, был назначен глава Северодонецка. <...> К сожалению, пока кандидатуры [на должность главы Лисичанска] нет, — сказал он.

Ранее бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что российские войска неизбежно займут Донецкую и Луганскую области, а у Киева не хватит сил, чтобы «изгнать» оттуда российские войска. В связи с этим, по мнению Данната, после занятия ДНР и ЛНР начнутся «содержательные переговоры», на время которых спецоперация России может быть приостановлена.