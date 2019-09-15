https://static.news.ru/photo/f4d0b208-d799-11e9-8152-fa163e074e61_660.jpg Леонид Пасечник Фото: glavalnr/twitter.com

Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе воспринимаются украинскими властями как инструмент для спекуляций и пиара, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Он напомнил, что накануне руководитель украинского МИДа Вадим Пристайко присоединился к тем, кто не хочет следовать предписаниям документа.

Таким образом, практически все ключевые внешнеполитические деятели Украины дали понять, что Минские соглашения для них — это лишь предмет для спекуляций и пиара, но никак не инструмент для прекращения войны и завершения пятилетнего конфликта, в ходе которого от их рук гибнут ни в чём не повинные люди, — подчеркнул Пасечник.

По его словам, украинским властям нужно помнить, что под Минскими соглашениями стоят подписи четырёх государств-гарантов, среди которых Украина, и что документ обязателен для исполнения, в том числе его пункты о закреплении особого статуса в конституции и об амнистии для тех, кто «не побоялся встать на защиту своих прав и которых Киев начал за это сажать и убивать».

Глава ЛНР отметил, что закрепление особого статуса в Конституции Украины является важнейшим моментом, без которого партия президента Владимира Зеленского сможет изменить этот закон или аннулировать его действие.

Он призвал украинского лидера перестать озвучивать обещания и перейти к делу.

Ранее News.ru писал, что Пасечник жёстко раскритиковал позицию Украины по Минским соглашениям. Он заявил, что украинские власти должны понять, что эти договорённости не являются предметом для дискуссий. По его словам, документ, «чётко и понятно» регламентирующий схему общения Донбасса и Украины, был согласован в «нормандском формате» и другого такого нет.