Глава ЛНР рассказал, когда Донбасс присоединится к России

https://static.news.ru/photo/0d79d938-8ef0-11eb-974d-96000091f725_660.jpg Фото: glavalnr/twitter.com

Донбасс в конечном итоге станет частью России. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что местные жители в 2014 году выбрали курс на интеграцию с Россией и фактически уже находятся с ней.

Мы движемся в правильном направлении.<...> У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждёт великое будущее. Но за него нужно бороться, — цитирует Пасечника РИА Новости.

Он отметил, что Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, — это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие.

При этом, добавил глава ЛНР, ни Донбасс, ни Россия «никогда никому не насаждали русский мир», а только защищали свой выбор.

Ранее, как писал NEWS.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что именовать Донецкую и Луганскую области Донбассом нельзя, так как слово — нарратив, навязанный Россией.