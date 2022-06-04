Глава ЛНР раскрыл детали продвижения спецоперации по защите Донбасса

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Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что солдаты ВСУ остались лишь на промышленной территории завода «Азот» в городе Северодонецк на востоке Украины. В интервью газете «Известия» он отметил, что бойцы Народной милиции республики работают над уничтожением украинских диверсантов, которые обстреливают Северодонецк из города Лисичанск. По словам Пасечника, военные ДНР предпринимают попытки зайти на территорию «Азота», в целях дальнейшей «зачистки» промзон предприятия от бойцов ВСУ.

На сегодняшний день уходящие войска украинских нацистов остались только лишь на промзоне завода «Азот». По остальной территории действуют разрозненные диверсионно-террористические группы противника, которые осуществляют обстрелы города (Северодонецк — NEWS.ru), а также обстрелы происходят с территории города Лисичанск, — заявил Пасечник.

Ранее официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке находятся мирные жители. Там засели военные ВСУ и украинские националисты, запрещающие горожанам покидать укрытие.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 июня заявил: на территории промзоны Северодонецка находятся около 300 мирных жителей, ставших заложниками украинских боевиков. Туда же, по его словам, завезли ящики со взрывчатым веществом, о чём стало известно от одного из военнопленных «со звучным позывным Бандера».