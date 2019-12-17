https://static.news.ru/photo/61346c3e-20ae-11ea-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Пасечник Фото: РИА Новости

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник оценил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в конституцию страны. Он назвал документ подменой смысла и сути Минских соглашений, отдаляющий украинские власти от мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Пасечник подчеркнул, что все инициативы Киева с имплементацией минских договорённостей должны быть согласованы с ЛНР и ДНР. Он также указал на отсутствие в тексте проекта упоминания об особом статусе Донбасса, хотя именно с этой целью в комплексе мер предусмотрены изменения конституции Украины.

Глава ЛНР отметил, что Зеленский стремится ускорить процесс захвата власти через своих представителей, которые будут вправе приостанавливать действие любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. По его словам, республики не устроит усовершенствованная «формула Порошенко», в соответствии с которой Киев пытается на законодательном уровне закрепить особый статус региона во временных переходных положениях, сообщает «Луганскинформцентр».

Ранее NEWS.ru писал, что глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал законопроект Зеленского противоречащим Минским соглашениям. По его мнению, принятие документа может оттолкнуть Донбасс.