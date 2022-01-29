Глава ЛНР: поставка в Донбасс систем ПВО из России отрезвит Киев

Поставка из России в Донбасс систем противовоздушной обороны, противотанковых ракетных комплексов и другого вооружения может подействовать отрезвляюще на Киев и сдержать агрессию в отношении самопровозглашённых республик, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что Луганск был бы благодарен РФ за такое решение.

Появление в нашем военном арсенале таких названий, как «Панцирь», «Солнцепёк», «Орлан», «Корнет» и прочих стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгорячённых вояк и украинских пропагандистов, — сказал он.

Пасечник отметил, что у украинских властей не должно быть иллюзий относительно «маленькой победоносной войны» в Донбассе. По его словам, инициатива сенатора Андрея Турчака и других российских законодателей — символичный жест, который может остудить горячие головы в Киеве.

Глава ЛНР добавил, что Луганск с благодарностью воспримет решение о помощи оружием со стороны России, если таковое будет принято Москвой. При этом он подчеркнул, что республика выступает за мирное урегулирование ситуации и добивается этого на протяжении почти восьми лет.

С идеей о поставке вооружения в Донбасс Турчак выступил на прошлой неделе. Он указал на то, что страны Запада «накачивают» Украину летальным оружием и отправляют туда своих инструкторов, что не может не вызывать беспокойства у российской стороны.

Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что инициатива Турчака не является спонтанной или случайной. Подобного рода решения проработаны и могут быть реализованы Москвой в любой момент, как только это будет признано целесообразным с политической и военной точки зрения.