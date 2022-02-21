Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) объявлено о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Соответствующий указ подписал глава самопровозглашённой республики Леонид Пасечник, документ опубликован на его официальном сайте.

Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке, — говорится в указе.

19 февраля в ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация, а также введён запрет на выезд с территории республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Было объявлено, что власти могут изымать у граждан транспортные и другие средства для «нужд обороны».

Всеобщая мобилизация ранее была объявлена и в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения, и призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

Ситуация в ЛНР и ДНР обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения. Стало известно, что на помощь жителям Донбасса приезжают представители стран СНГ и Запада, также накануне прибыла передовая группа добровольцев из Крыма.