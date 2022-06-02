Глава ЛНР Пасечник: остались Северодонецк и Лисичанск Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты кроме Северодонецка и Лисичанска

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник

Операция по освобождению территории ЛНР идет в соответствии с намеченным планом, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, которые приводит ТАСС, Народная милиция полностью контролирует все населенные пункты, кроме Северодонецка и Лисичанска.

На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населённых пункта — это Северодонецк и Лисичанск, — сказал Пасечник.

Он добавил, что на освобожденных территориях республики, в том числе в Кременной и Попасной, созданы 13 администраций. Около 80% пенсионеров в этих населенных пунктах уже получают выплаты, продолжил глава ЛНР.

Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка. В ведомстве рассказали, что солдаты ВСУ продолжают атаки на жилые районы, из которых ранее они были вынуждены отступить.